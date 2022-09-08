В ЕС больше не думают о дополнительных санкциях в отношении России – СМИ

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В Евросоюзе больше не думают о дополнительных санкциях в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По его информации, ЕС сейчас не до санкций, поскольку с каждым отдельным пакетом санкций становится сложнее. Также есть опасение, что Венгрия может заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета.

Один из чиновников ЕС рассказал, что становится сложнее находить такие меры, которые навредят России больше, чем Европе.

"Мы можем столкнуться с зимой недовольства. Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств", – пояснил он.

Несмотря на это, два дипломата утверждают, что некоторые страны все еще поддерживают возможный будущий раунд санкций. Они хотят ввести ограничения против российской атомной отрасли, облачных сервисов, криптовалют и других технологий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не обойтись без российского газа. Он предупредил, что без него отопления в квартирах Венгрии просто не будет, и это нужно будет объяснить народу. Мощности других источников не хватит, чтобы достичь необходимых запасов, резюмировал он.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта газа из России. Об этом он заявил в ходе беседы с населением в немецком Эссене, отвечая на вопрос, почему Берлин просто "не закроет русский кран".

По словам Шольца, ЕС не ввел санкции на импорт газа из РФ из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативные энергоносители. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ, строительстве терминалов для СПГ и запуске угольных электростанций.

