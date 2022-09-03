В Венгрии признали, что не смогут обеспечить страну газом без России

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa/picture-alliance

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не обойтись без российского газа. Об этом он сказал в интервью для агентства Tanjug.

Как отметил министр, газопровод приходится использовать, ведь "перевозить газ в рюкзаке или в поезде" не представляется возможным.

"Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности", – сказал он.

Сийярто сделал акцент на том, что в данном случае уже не идет речь об идеологии.

"Если вам нужно 8,5 миллиарда кубических метров газа в год, как это нужно нам, то вы физически не сможете получить их без российских источников", – добавил он.

Глава МИД предупредил, что без российского газа отопления в квартирах Венгрии просто не будет, и это нужно будет объяснить народу. Мощности других источников не хватит, чтобы достичь необходимых запасов, резюмировал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта газа из России. Об этом он заявил в ходе беседы с населением в немецком Эссене, отвечая на вопрос, почему Берлин просто "не закроет русский кран".

По словам Шольца, ЕС не ввел санкции на импорт газа из РФ из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативные энергоносители. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ, строительстве терминалов для СПГ и запуске угольных электростанций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.