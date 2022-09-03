Жители Праги вышли на антиправительственный митинг из-за роста цен на газ

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В центре Праги проходит антиправительственный митинг – местные жители недовольны мерами властей по борьбе с ростом цен на газ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 20 тысяч человек. Митинг был организован политическими партиями и гражданскими объединениями.

Организаторы акции уверены, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов, что приводит к общему росту цен на различные товары и услуги.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выступить с предложением по введению потолка в отношении цен на российский газ. По ее словам, с подобным предложением ЕК планирует выступить в ближайшее время. Она подчеркнула, что странам Европы удалось заполнить хранилища газом раньше, чем это планировалось. По ее словам, его объем в хранилищах составляет 80%.

До этого стало известно, что стоимость газа за летний период выросла почти в 3 раза и составила около 2 500 долларов за тысячу кубометров. Отмечалось, что одной и причин увеличения стоимости газа стало сокращение его поставок по "Северному потоку".