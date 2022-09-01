Цена газа в Европе выросла почти в три раза по итогам лета

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Цена газа в Европе по итогам лета выросла почти в три раза и составила около 2 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщает ТАСС.
Отмечается, что одним из основных факторов роста стало существенное сокращение поставок из России по "Северному потоку". Так, 1 июня стоимость фьючерсов на газ составляла 960 долларов, а 31 августа торги закрылись на уровне 2 490 долларов.
Зимой цена газа в Европе может превысить отметку в 4 000 долларов. Такой прогноз ранее сделали в "Газпроме". Указывалось, что 14 августа подземные хранилища ЕС были заполнены на 74,73%, поэтому европейским компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров газа.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы в настоящее время не могут полностью отказаться от газа из РФ. По мнению эксперта, лидерам ЕС стоит пересмотреть подход к газопроводу "Северный поток" и поставкам газа, либо европейцам придется сильно экономить и пережить несколько сложных зим.
Эксперт назвал выгоды для РФ от цен на газ в Европе
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