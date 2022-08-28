Польша может столкнуться с продовольственным кризисом из-за высоких цен на газ – СМИ

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

В Польше из-за высоких цен на газ в ближайшее время может возникнуть продовольственный кризис. Об этом пишет газета Wiadomości.

Издание обратило внимание на то, что в компании Grupa Azoty объявили о закрытии предприятия по производству удобрений и компонентов создания пластмассы. Помимо этого, химические заводы, входящие в группу Capital, на 10% снизили объем производства аммиака.

Таким образом, в пищевой промышленности начался дефицит необходимых для производства товаров, таких как углекислый газ.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

