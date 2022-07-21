Захарова заявила, что антироссийские санкции загоняют ЕС в тупиковое положение

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

"На фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия есовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза", – говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Позднее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк отметил, что наличие седьмого пакета санкций Евросоюза является неким уведомлением, а цель всех ограничений заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих действий.

Он подчеркнул, что импорт золота для страны не имеет существенного значения. Экономист рассказал, что лишь Сбербанк полностью попадает под жесткие санкции, хотя все российские банки уже были готовы к этому. Кобяк отметил, что санкции не затрагивают стратегические вещи.