Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

Фото: ТАСС/Sascha Steinach/DPA
Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля", – написала она в Twitter.
Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также принято решение о продлении всех действующих санкций в отношении России до конца января 2023 года.
Накануне постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на золото из РФ. Как сообщили позже в чешском председательстве, новые санкции Евросоюза в отношении России вступят в силу в четверг, 21 июля.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости последнего часа: новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: