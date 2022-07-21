Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

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Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля", – написала она в Twitter.

Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также принято решение о продлении всех действующих санкций в отношении России до конца января 2023 года.

Накануне постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на золото из РФ. Как сообщили позже в чешском председательстве, новые санкции Евросоюза в отношении России вступят в силу в четверг, 21 июля.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

