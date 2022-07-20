ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

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Постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на золото из РФ, заявил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.
"На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов", – написал он в Twitter.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что под новые санкции Евросоюза против России подпали 55 человек. Она напомнила, что накануне прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой ввели запрет на импорт золота из России.
До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся 48 человек, среди которых вице-премьер РФ, региональные политики. В санкционный список также включены 9 организаций.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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