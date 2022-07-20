Песков прокомментировал заявление Белого дома о растущей изоляции РФ

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о растущей изоляции России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не согласны. Это в корне неверная оценка", – заявил он.

До этого в Соединенных Штатах заявили, что визит Владимира Путина в Иран связан с растущей изоляцией страны, военно-техническими трудностями на Украине, а также со стремлением продолжать операцию.

19 июля Путин посетил Тегеран. Там российский лидер провел серию встреч с иранскими властями и трехсторонние переговоры с участием Турции. С каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.