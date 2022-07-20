США пригрозили Москве санкциями в случае вхождения районов Украины в состав РФ

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Соединенные Штаты будут готовы ввести новые санкции против России в случае вхождения в ее состав районов Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американская администрация не намерена признавать присоединение к РФ территории, которую в Вашингтоне считают украинской. Кирби утверждает, что Россия якобы закладывает основу для аннексии освобожденных территорий Украины и планирует провести там "фиктивные референдумы".

"[Россия] рассматривает подробные планы с целью попытки аннексии ряда украинских регионов, включая Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей. <...> Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами", – приводит слова Кирби ТАСС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за нынешними процессами в мире, как и в прошлом столетии, стоит цивилизованная Западная Европа, которая пытается создать из белорусов образ врага, "жадно поглядывает" на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется открыто заявлять о возможной аннексии.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины. По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.

