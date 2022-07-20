США пригрозили Москве санкциями в случае вхождения районов Украины в состав РФ

Фото: depositphotos/etienjones
Соединенные Штаты будут готовы ввести новые санкции против России в случае вхождения в ее состав районов Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, американская администрация не намерена признавать присоединение к РФ территории, которую в Вашингтоне считают украинской. Кирби утверждает, что Россия якобы закладывает основу для аннексии освобожденных территорий Украины и планирует провести там "фиктивные референдумы".
"[Россия] рассматривает подробные планы с целью попытки аннексии ряда украинских регионов, включая Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей. <...> Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами", – приводит слова Кирби ТАСС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за нынешними процессами в мире, как и в прошлом столетии, стоит цивилизованная Западная Европа, которая пытается создать из белорусов образ врага, "жадно поглядывает" на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется открыто заявлять о возможной аннексии.
До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины. По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.
Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: