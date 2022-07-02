Запад создал фашистскую Германию, а теперь растит монстра на Украине – Лукашенко

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За нынешними процесами в мире, как и в прошлом столетии, стоит цивилизованная Западная Европа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"(Западная Европа. – Прим. ред.) начала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", – приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".

Он добавил, что западные соседи, пытающиеся создать из белорусов образ врага, "жадно поглядывают" на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняются открыто заявлять о возможной аннексии.

"Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей", – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия защитит Украину в случае попытки Польши заполучить ее западную часть. Он уточнил, что подобные желания у Польши появились ввиду того, что за ее спиной стоят Соединенные Штаты, которые финансируют и снабжают оружием.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

