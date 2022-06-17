Белоруссия защитит Западную Украину от Польши – Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Белоруссия защитит Украину в случае попытки Польши заполучить ее западную часть. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", – приводит его слова агентство Sputnik.

Он уточнил, что подобные желания у Польши появились ввиду того, что за ее спиной стоят Соединенные Штаты, которые финансируют и снабжают оружием.

"Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", – отметил Лукашенко.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.

По словам Нарышкина, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами. При этом в СВР подчеркнули, что озвученные данные являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из надежных источников.

