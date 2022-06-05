Политолог заявил, что НАТО не вступится за Польшу в случае военной помощи Киеву

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Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между РФ и НАТО. Таким мнением поделился политолог Андрей Суздальцев.

"Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ", – сказал он в интервью изданию "Украина.ру", цитату из которого приводит РИА Новости.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине. Так он прокомментировал соответствующие заявления некоторых зарубежных политиков.

Алехин уверен, что Варшава побоится ответного удара. Он также отверг вероятность того, что Польша попытается атаковать российские войска прокси-силами.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины. По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщения украинских и западных СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, заявил, что Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать".

По его словам, это государство появилась благодаря СССР и выживало благодаря России и при этом смеет угрожать и упрекать. Он заявил, что история повторяется, а цель президента РФ – не допустить этого. Кадыров добавил, что Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.