Зеленский может передать Польше право управлять Украиной – СМИ

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Новые соглашения, которые на недавней встрече подписали президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский, будут означать так называемую мягкую аннексию, считает бразильский журналист Пепе Эскобар.
"Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. <...> Варшаве даже не придется вводить войска", – написал он в колонке для издания The Cradle.
Он отметил, что одно из соглашений подразумевает, что гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и претендовать на должность конституционных судей. По мнению обозревателя, это означает, что Киев полностью передаст управление украинским государством Польше.
На прошлой неделе президент Украины заявил о намерении подписать с Польшей соглашение об упрощении пересечения границы. Он также сообщил о планах принять законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.
До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что польские власти собираются захватить территории западной части Украины под предлогом "вечного братства". Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву. Помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что Польша заберет западные территории Украины при первой возможности.
Президент Польши заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет
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