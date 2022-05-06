В Кремле заявили об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из Польши исходит угроза для территориальной целостности Украины.

"То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы – это тоже очевидные факты", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

