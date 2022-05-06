Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их союзникам в Европе

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РФ прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию кризиса на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

По словам посла, РФ вынуждена предупреждать о возникающих рисках, которые связаны с вмешательством НАТО в специальную военную операцию на Украине.

Ранее Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

До этого замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе. В непосредственной близости у границ РФ и Белоруссии могут быть созданы ударные группировки. По его словам, в настоящее время в Восточной Европе находятся около 37 500 военных, из которых 24 500 базируются в Польше и странах Балтии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

