В Генштабе Белоруссии предупредили о создании группировок НАТО у границ с РФ

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НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе. В непосредственной близости у границ РФ и Белоруссии могут быть созданы ударные группировки, заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

По его словам, в настоящее время в Восточной Европе находятся около 37 500 военных, из которых 24 500 базируются в Польше и странах Балтии.

"Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга Альянса, была переброшена с континентальной части США", – отметил Косыгин.

Он напомнил, что в Центральной и Восточной Европе, акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные учения.

"По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", – сказал Косыгин.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил возможным контрнаступлением украинских войск в начале июля. Это станет возможным, если Киев получит большое количество западного оружия. Он подчеркнул, что этого оружия хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных и согласованных.

