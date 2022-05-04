При вступлении в НАТО Финляндия и Швеция станут ареной противостояния Альянса и РФ – МИД

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО и России в случае их вступления в Альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанской газете ABC.

По ее словам, при вступлении государств в НАТО не удастся избежать последствий, в том числе для соседских отношений между странами.

"К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?" – подчеркнула Захарова.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ с Россией. По его словам, Россия также, вероятно, начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе. Ниинистё заявил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позже 12 мая.

