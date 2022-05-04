Фото: kremlin.ru
Заявление НАТО об основополагающем акте Россия – НАТО означает, что на территории новых государств – членов Альянса можно будет размещать ядерное оружие и проводить провокационные военные учения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (основополагающим актом Россия – НАТО. – Прим. ред.). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит. Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что в международном праве есть принцип, который на латинском звучит как clausula rebus sic stantibus, смысл которого заключается в том, что договор сохраняет для сторон силу, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.
По словам зампреда Совбеза, акт Россия – НАТО не является международным договором, однако некоторые последствия этой "правовой оговорки" пытаются к нему применить.
Медведев добавил, что clausula rebus sic stantibus сработала, а также рекомендовал Альянсу обратиться с вопросом о применении акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, "как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей".
Ранее глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе.
По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.
Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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