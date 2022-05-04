Акт Россия – НАТО не остановит блок от расширения на востоке Европы – Альянс

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Глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. Об этом сообщает Financial Times.

"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", – отметил Бауэр.

По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

25 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия три раза нарушила положения акта, в связи с чем документ утратил силу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.