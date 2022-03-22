Акт Россия – НАТО о безопасности перестал существовать – Дуда

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Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

"Надо громко сказать, что акт Россия – НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", – заявил Дуда.

Польский президент утверждает, что именно Россия показала, что "абсолютно не считает себя им связанной". В результате чего, подчеркнул Дуда, НАТО также необходимо перестать ориентироваться на акт и его постановления.

"Нет сейчас никаких обязанностей. Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине", – заключил лидер Польши.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

25 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия три раза нарушила положения акта, в связи с чем документ утратил силу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы НАТО ответственны за антироссийские фейки по поводу специальной военной операции России на Украине. По ее словам, противостояние "руководствуется и дирижируется из Брюсселя". В этой процедуре, как заявила Захарова, задействована инфраструктура НАТО.

Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.