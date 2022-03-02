Отношения России и НАТО уже не будут прежними – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Построение прогнозов относительно дальнейшего развития отношений между Россией и НАТО представляет чрезвычайно сложную задачу, однако ясно, что они уже не станут прежними, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мне трудно сказать, как они (отношения. – Прим. ред.) изменятся. Понятно, что они не могут быть старыми", – сказал Грушко в эфире канала "Россия 24".

Он также напомнил, что предложенное США и НАТО соглашение о гарантиях безопасности в некотором смысле предусматривало возврат на более ранний этап отношений между сторонами.

"Речь шла как раз о том, чтобы с точки зрения военных балансов, военной ситуации вернуться как раз к временной отсечке, когда заключался основополагающий акт (Россия – НАТО. – Прим. ред.)", – добавил Грушко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы НАТО ответственны за антироссийские фейки по поводу специальной военной операции России на Украине. По ее словам, противостояние "руководствуется и дирижируется из Брюсселя". В этой процедуре, как заявила Захарова, задействована инфраструктура НАТО.