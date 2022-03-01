В МИД РФ обвинили спецслужбы НАТО в фейках о российской спецоперации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что спецслужбы НАТО ответственны за антироссийские фейки по поводу специальной военной операции России на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Колоссальный поток фейков... Сейчас это все заполняет и заполоняет наше информационное пространство. Более того хочу сказать, что за этим за всем стоят настоящие спецслужбы, не какие-то там придуманные...", – заявила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Захаровой, противостояние "руководствуется и дирижируется из Брюсселя". В этой процедуре, как заявила представитель МИД РФ, задействована инфраструктура НАТО.

Ранее во вторник, 1 марта, стало известно, что в РФ появится ресурс с проверенной информацией на фоне фейков. Ресурс "Объясняем.рф" будет работать по аналогии с порталом "стопкоронавирус.рф". Как заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, правительству важно донести до населения актуальные и проверенные сведения.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.