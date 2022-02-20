Генсек НАТО заявил, что альянс не нарушал обещание не расширяться на восток

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает расширение альянса на восток нарушением обещания. Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD.
"НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", – заявил Столтенберг.
В данном документе прописана возможность вступления в Североатлантический альянс стран Европы. Также об этом указано в таких договорах, как Хельсинский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.
Издание Spiegel ранее сообщило, что профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон нашел секретный документ, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Бумага от 1991 года хранилась в национальном архиве Великобритании.
В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года.
Одним из основных запросов российской стороны значился отказ альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
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