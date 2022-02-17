В МИД РФ сообщили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга

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МИД РФ больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс намерен продолжать политику открытых дверей.

"Нас не интересуют, честно <...> могу сказать, вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще", – передает РИА Новости слова Захаровой.

Как объяснила российский дипломат, власти России не готовы рассматривать высказывания Столтенберга серьезно. Захарова назвала действующего генсека Альянса "сбитым натовским летчиком".

"Будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры", – добавила представитель МИД.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора выразили готовность к продолжению переговоров с Россией. Представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании Россией сил вблизи украинской границы.