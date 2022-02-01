Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"...уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", – заявил президент РФ.
В числе главных пунктов глава государства назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.
В середине декабря 2021 года министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Изложенные в них положения рассматривались на саммите в Женеве.
Российская сторона требовала от США отказаться от расширения НАТО на восток и создания инфраструктуры и военных баз. Кроме того, американскую сторону просили исключить дальнейшее развитие военного сотрудничества.
США проигнорировали принципиальные озабоченности России – Путин
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