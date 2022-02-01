Песков не подтвердил передачу США ответа по гарантиям безопасности

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Россия не передавала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности, это были соображения по другой тематике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что с этим вопросом возникла путаница.

"Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон получил от Москвы ответ на предложения США по деэскалации кризиса вокруг Украины. По информации агентства, ответ американской стороне был передан в письменной форме.

По данным другого источника, в Госдепе считают обсуждение российского ответа в публичном пространстве США непродуктивным.

