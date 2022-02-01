США получили ответ от России на предложение по деэскалации украинского кризиса – СМИ

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Вашингтон получил от Москвы ответ на предложение США по деэскалации кризиса вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщает Associated Press.

По информации агентства, ответ американской стороне был передан в письменной форме. Как сообщает ТАСС, получение Вашингтоном письменного ответа по гарантиям безопасности подтвердили в Госдепе. Там заявили, что обсуждение российского ответа в публичном пространстве США считают непродуктивным.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документов был отказ НАТО от расширения, в том числе на территорию Украины. После этого в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры.

В конце января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в Вашингтоне попросили Москву не публиковать письменный ответ американцев на проекты России по гарантиям безопасности. Неназванный сотрудник Госдепа заявил изданию, что Москва может оставить соответствующую просьбу американской стороны без внимания и поступить иначе.