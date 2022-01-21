В МИД РФ заявили, что США и Запад следуют повестке, сформулированной Россией

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Соединенные Штаты и Запад в настоящее время следуют повестке, которую сформулировала Россия, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Те задачи и те рубежи, на которые мы должны выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме <...>. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны", – сказал дипломат в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Рябков заявлял, что ситуация в европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО. По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства, Штаты и альянс используют Украину как рычаг давления на Москву.
Он также подчеркнул, что российская сторона предпочла бы найти взаимопонимание по гарантиям безопасности прежде всего с американцами. По словам Рябкова, вовлечение в этот вопрос более широкого круга лиц является контрпродуктивным.
Российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности прошли 10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве.
Саммит состоялся после того, как МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документов был отказ НАТО от расширения, в том числе на территорию Украины.
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