В МИД РФ рассказали о принципе зеркальности в предложениях о гарантиях безопасности

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В предложениях о гарантиях безопасности предусмотрен принцип зеркальности, рассказал газете "Коммерсант" замглавы МИД России Александр Грушко.
"Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и государств, состоящих в военном союзе) и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена", – пояснил он, добавив, что не приходится говорить об абсолютной симметрии из-за критической ситуации расширения Альянса на восток.
По словам Грушко, военная инфраструктура НАТО была приближена к границам России на сотни и тысячи километров. При этом готовность Москвы отвести дополнительные вооружения из Калининградской области очевидна, считает Грушко.
"После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития Вооруженных сил, включая наступательные, размещение на их территории континентов и военной инфраструктуры США – и крен очевиден", – пояснил Грушко.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на украинской территории. При этом он подчеркнул, что Россия не имеет планов по осуществлению военного вторжения на Украину.
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