Салливан анонсировал новые шаги США в переговорах с Россией

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о новых дипломатических шагах американской стороны в переговорах с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

По утверждению советника, администрация США предоставит информацию о дальнейших шагах в вопросе переговоров в начале наступившей недели.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев <...>. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами", – подчеркнул Салливан.

Политик предупредил, что власти США готовы как к продолжению переговоров, так и к обострению ситуации.

"Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает США дать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной.

Кроме того, Песков обратил внимание, что США до сих пор не дали никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.