Песков призвал США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности

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Россия призывает США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Песков подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной.

"Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал пресс-секретарь во фрагменте интервью, размещенном в Twitter-аккаунте газеты Hill.

Песков также обратил внимание, что США до сих пор не дали никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.

"Мы все еще ждем доказательств", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что сейчас мир наполнен фейковыми обвинениями и новостями.

Ранее Песков опроверг обвинения о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на сайты государственных органов Украины. По словам представителя Кремля, Россия не имеет никакого отношения к данным нападениям.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля. Она также подчеркнула обеспокоенность властей США по данному вопросу.