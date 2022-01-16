Песков призвал США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия призывает США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
Песков подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной.
"Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал пресс-секретарь во фрагменте интервью, размещенном в Twitter-аккаунте газеты Hill.
Песков также обратил внимание, что США до сих пор не дали никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.
"Мы все еще ждем доказательств", – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что сейчас мир наполнен фейковыми обвинениями и новостями.
Ранее Песков опроверг обвинения о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на сайты государственных органов Украины. По словам представителя Кремля, Россия не имеет никакого отношения к данным нападениям.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля. Она также подчеркнула обеспокоенность властей США по данному вопросу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: