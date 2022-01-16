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Политика

04:42

Песков отверг обвинения в адрес РФ из-за кибератак на госсайты Украины

власть политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на сайты государственных органов Украины. Об этом в Twitter-аккаунте пишет издание Hill, ссылаясь на заявление Пескова, сделанное в интервью американскому телеканалу CNN.

Ранее сайты МИД и ряда других госорганов Украины стали недоступны из-за хакерской атаки. В частности, на портале министерства образования и науки злоумышленники оставили сообщение, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть.

Позднее в Госспецсвязи сообщили, что утечки данных граждан удалось избежать. В свою очередь, в правоохранительных органах Украины сообщили о причастности России к атакам.

По словам представителя Кремля, РФ не имеет никакого отношения к данным нападениям.

Песков также отметил, что подобное заявление является очередным бездоказательным обвинением в адрес России.

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране", – сказал пресс-секретарь.

Ранее в ФСБ России сообщили, что оперативникам удалось установить и найти всех участников хакерской группировки REvil, а также доказать их причастность к хищению денег у иностранцев посредством вредоносного ПО. Уточнялось, что основанием для розыска стал запрос компетентных органов США.

Арестован шестой участник хакерской группировки REvil

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