Суд в Москве арестовал двух участников хакерской группировки REvil

14 января, 22:26
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Муромского и Бессонова, участников хакерской группировки REvil, известной атаками на западные предприятия, в частности, на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметила Розина.
Она добавил, что соответствующая мера пресечения была избрана также в отношении Андрея Бессонова. Обоим вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Хакеры пробудут под арестом до 13 марта.
Ранее в ФСБ сообщили, что оперативникам удалось установить и найти всех участников REvil, а также доказать их причастность к хищению денег у иностранцев посредством вредоносного ПО. Уточняется, что основанием для розыска стал запрос компетентных органов США.
В ходе обысков у членов преступного сообщества было изъято больше 426 миллионов рублей, , 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютеры, криптокошельки и дорогостоящие автомобилей.
В Ноябре генпрокурор США объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина, которого подозревают в получении 13 миллионов долларов с помощью вредоносного ПО. Также обвинение было предъявлено гражданину Украины Ярославу Васинскому по делу о кибервымогательстве в 11 пунктах. Обоих обвинили в принадлежности к группировке REvil, ущерб от действий которой оценивается в 200 миллионов долларов.
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