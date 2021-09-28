Осужденного в США российского хакера Алексея Буркова экстрадировали в РФ

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Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, депортировали из Штатов в РФ, сообщает РИА Новости.

Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, а также создании вредоносного ПО.

Ранее сообщалось, что Буркову грозит до 80 лет тюрьмы.

При этом в пресс-службе Минюста США отметили, что на деле приговоры по делам за федеральные преступления оказываются меньше максимально возможного наказания.