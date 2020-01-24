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Политика

03:34

Россиянин Бурков признал свою вину в суде США

политика общество

Фото: ТАСС/Андрей Широков

Российский гражданин Алексей Бурков признал свою вину по некоторым обвинениям в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам", – сознался Бурков.

Известно, что российский гражданин признал вину лишь по части предъявленных ему обвинений. Уточняется, что Бурков сознался по двум пунктам из пяти.

Судья Ти Эс Эллис сообщил, что огласит приговор 8 мая нынешнего года. Он подчеркнул, что максимальный срок, который грозит россиянину – 15 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что российскому гражданину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Сообщалось, что его обвинили в кибермошенничестве. При этом в пресс-службе Минюста США отметили, что на деле приговоры по делам за федеральные преступления оказываются меньше максимально возможного наказания.

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