Суд оставил под арестом россиянина Буркова в США

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Федеральный суд Александрии, штат Вирджиния, оставил под арестом экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова. Такое решение огласил судья Джон Андерсон.

Председатель суда уточнил, что сделал подобное заключение только после того, как подробно изучил все имеющиеся на данный момент обстоятельства дела. Слова судьи передает ТАСС.

"Это мое первоначальное решение. Я пересмотрю его, если обстоятельства изменятся. Вы остаетесь под стражей", – подчеркнул Андерсон.

Судья аргументировал свое решение тем, что россиянин был совсем недавно выдан Соединенным Штатам и сейчас у него нет в этой стране никаких семейных или дружеских связей.

"Однако у вас есть семейные связи за пределами страны (США – прим.)", – добавил судья.

Известно, что Буркова на заседании представлял утвержденный судом адвокат. Кроме того, в зале находились сотрудники посольства РФ в США.

Отмечается, что россиянин был одет в голубые джинсы, а также рубашку в полоску. При оглашении судьей решения Бурков держался естественно.

Следующее заседание пройдет через неделю, 22 ноября.

Ранее стало известно, что россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы. Его обвиняют в кибермошенничестве.