До 80 лет тюрьмы грозит россиянину Буркову в США

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Власти США обвинили экстрадированного из Израиля Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Сообщается, что в общей сложности россиянину грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минюста США.

"Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы", – известили в пресс-службе ведомства.

При этом там отметили, что на деле приговоры по делам за федеральные преступления оказываются меньше максимально возможного наказания.

Известно, что американские власти подозревают Буркова в управлении сайтом Cardplanet, на котором занимались продажей номеров краденных банковских карт. Основная масса из них принадлежала гражданам США.

"Украденные данные кредитных карт, продаваемые через сайт Буркова, привели к мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более 20 миллионов долларов", – уверены в ведомстве.

Ранее Алексей Бурков был экстрадирован в США. Гражданина России арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США еще в 2015 году. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в суде Иерусалима в закрытом режиме.