Глава Минюста США объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина

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Генпрокурор США Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина. Об этом сообщает ТАСС.

"Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв", – заявил Гарленд.

Генпрокурор уточнил, что 6,1 миллиона долларов из обозначенной суммы удалось конфисковать.

Также обвинение было предъявлено украинскому гражданину Ярославу Васинскому по делу о кибервымогательстве в 11 пунктах. Его, а также Полянина обвинили в принадлежности к группировке REvil, ущерб от действий которой оценивается в 200 миллионов долларов.

В сентябре российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, депортировали из Штатов в РФ. Мужчину проверяли на причастность к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт.