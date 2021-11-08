Глава Минюста США объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина

21:25
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Генпрокурор США Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина. Об этом сообщает ТАСС.
"Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв", – заявил Гарленд.
Генпрокурор уточнил, что 6,1 миллиона долларов из обозначенной суммы удалось конфисковать.
Также обвинение было предъявлено украинскому гражданину Ярославу Васинскому по делу о кибервымогательстве в 11 пунктах. Его, а также Полянина обвинили в принадлежности к группировке REvil, ущерб от действий которой оценивается в 200 миллионов долларов.
В сентябре российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, депортировали из Штатов в РФ. Мужчину проверяли на причастность к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт.
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