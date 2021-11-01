Песков заявил, что РФ рассчитывает на сохранение контактов с США в сфере кибербезопасности

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Москва надеется на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что уже состоялось несколько консультаций на эту тему.
"Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне", – приводит слова Пескова ТАСС.
Кроме того, Россия и США считают, что необходимо продолжать контактировать на высшем уровне. По мнению Пескова, это важно для двусторонних отношений и диалога на тему "более широкой географии".
Ранее газета The New York Times сообщила, что на закрытых переговорах России и США по вопросам кибербезопасности Москве была передана информация о хакерах, осуществляющих атаки с территории РФ. Отмечается, что в Вашингтоне рассчитывают, что российские власти арестуют данных хакеров и тем самым подтвердят серьезность своих публичных намерений помогать борьбе с киберпреступлениями.
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