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Политика

31 октября, 22:57

США и Россия ведут закрытые переговоры по кибербезопасности – СМИ

политика технологии

Фото: Ralf Hirschberger/ТАСС

Россия и США ведут закрытые переговоры по вопросам кибербезопасности, в рамках которых Москве была передана информация о хакерах, осуществляющих атаки с территории РФ. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По данным издания, советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер участвовала в серии непубличных встреч с представителями Кремля. При этом несколько недель назад России были переданы сведения о нескольких лицах, которые организуют атаки на США.

Отмечается, что в Вашингтоне рассчитывают, что российские власти арестуют данных хакеров, и тем самым подтвердят серьезность своих публичных намерений помогать борьбе с киребпреступлениями.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.

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