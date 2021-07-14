В Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью

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Россия и США запустили процесс взаимодействия по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили работу своих команд после саммита в Женеве.

Байден также затронул вопрос продолжающихся в отношении США и других стран атак с использованием программ-вымогателей, якобы осуществляемых базирующимися в РФ преступниками.

Американский лидер призвал российские власти принять меры по предотвращению деятельности соответствующих преступных групп и отметил, что Соединенные Штаты будут предпринимать все необходимые шаги, направленные на защиту своих граждан и инфраструктуры от кибератак.

