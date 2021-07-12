В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак

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В ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждался вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в борьбе с киберпреступностью России и Штатам надо ориентироваться на документ от 1999 года, который предполагает передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры.

Он добавил, что в этом договоре указано, что со стороны РФ контактными ведомствами являются федеральная служба безопасности и Генеральная прокуратура.

"Там четко прописаны те данные, которые должны даваться, и президент Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили работу своих команд после саммита в Женеве.

Байден также затронул вопрос продолжающихся в отношении США и других стран атак с использованием программ-вымогателей, якобы осуществляемых базирующимися в РФ преступниками. Американский лидер призвал российские власти принять меры по предотвращению деятельности соответствующих преступных групп и отметил, что Соединенные Штаты будут предпринимать все необходимые шаги, направленные на защиту своих граждан и инфраструктуры от кибератак.