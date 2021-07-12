В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак

Фото: kremlin.ru
В ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждался вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что в борьбе с киберпреступностью России и Штатам надо ориентироваться на документ от 1999 года, который предполагает передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры.
Он добавил, что в этом договоре указано, что со стороны РФ контактными ведомствами являются федеральная служба безопасности и Генеральная прокуратура.
"Там четко прописаны те данные, которые должны даваться, и президент Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили работу своих команд после саммита в Женеве.
Байден также затронул вопрос продолжающихся в отношении США и других стран атак с использованием программ-вымогателей, якобы осуществляемых базирующимися в РФ преступниками. Американский лидер призвал российские власти принять меры по предотвращению деятельности соответствующих преступных групп и отметил, что Соединенные Штаты будут предпринимать все необходимые шаги, направленные на защиту своих граждан и инфраструктуры от кибератак.
Песков положительно оценил саммит Россия – США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: