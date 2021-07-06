Лавров предостерег США от попытки вести диалог с РФ с позиции силы

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В Соединенных Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka. Расшифровка опубликована на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", – сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что российско-американский саммит в Женеве прошел "в откровенном и деловом ключе". Кроме того, Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов и строго на паритетных началах. Однако, отметил Лавров, сразу после завершения переговоров официальные лица США "с удвоенной силой взялись за прежние нотации".

"К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", – напомнил глава МИД РФ.

При этом министр подчеркнул, что главным итогом саммита можно считать "скромный" шаг вперед к восстановлению нормальности между Вашингтоном и Москвой. В частности, договоренности о возвращении послов двух стран.

Кроме того, 1 июля глава МИД РФ и спецпредставитель президента США Джон Керри в телефоном разговоре обсудили российско-американское сотрудничество по климату. Представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов встречи глав государств в Женеве.