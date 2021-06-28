Глава МИД РФ обвинил США в двойных стандартах после саммита в Женеве

Фото: depositphotos/denisismagilov
Заявления из Вашингтона, прозвучавшие после саммита лидеров России и США в Женеве, не соответствуют позиции, которую Соединенные Штаты занимали на переговорах.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике". Он напомнил, что диалог Владимира Путина и Джо Байдена был откровенным и конструктивным. При этом стороны договорились начать предметное обсуждение в том числе вопросов стратегической стабильности и кибербезопасности.
"При этом российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки", – говорится в статье.
Лавров также подчеркнул, что в международных делах Россия остается открытой и честной для диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов и вне зависимости от угроз и чужих амбиций продолжит проводить независимый внешнеполитический курс.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: