Глава МИД РФ обвинил США в двойных стандартах после саммита в Женеве

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Заявления из Вашингтона, прозвучавшие после саммита лидеров России и США в Женеве, не соответствуют позиции, которую Соединенные Штаты занимали на переговорах.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике". Он напомнил, что диалог Владимира Путина и Джо Байдена был откровенным и конструктивным. При этом стороны договорились начать предметное обсуждение в том числе вопросов стратегической стабильности и кибербезопасности.

"При этом российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки", – говорится в статье.

Лавров также подчеркнул, что в международных делах Россия остается открытой и честной для диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов и вне зависимости от угроз и чужих амбиций продолжит проводить независимый внешнеполитический курс.