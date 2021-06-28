Лавров объяснил, почему Евросоюз "похоронил" идею саммита с Россией

Фото: kremlin.ru

Из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, идея Германии и Франции провести саммит Евросоюза совместно с Россией была "похоронена, не успев родиться".

Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров выразил в статье "О праве, правах и правилах", опубликованной в понедельник, 28 июня, в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

"При этом политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива <...> о проведении встречи с В. В. Путиным, не успев родиться, была похоронена", – говорится в статье.

Глава российского МИД подчеркнул, что основными противниками инициативы совместного саммита стали лидеры стран Прибалтики и Польши. Кроме того, принятые по итогам новые санкции против Москвы не имеют каких-то конкретных объяснений.

"Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", – написал Лавров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Позднее выяснилось, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно этого вопроса. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к такому решению отнеслись с сожалением.