В Кремле прокомментировали отказ ЕС от саммита с Россией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением отнеслись к отказу ЕС от саммита с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
"Вы знаете, что в целом президент Путин, он был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, и концептуальная позиция президента Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность", – отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер уже предпринимал попытки наладить диалог между странами. Путин опубликовал статью в немецком издании Die Zeit по случаю 80-й годовщины Великой Отечественной войны. В тексте президент выразил позитивный настрой в плане реанимации отношений с Европой.
"Мы знаем также, что и канцлер ФРГ, и президент Франции разделяют эту точку зрения, и что они действительно выступили с инициативой о начале такого диалога, что приветствовалось в Москве", – уточнил Песков.
При этом он выразил сожаление в связи с информацией о том, что ряд стран выступил против такого диалога.
Ранее стало известно, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного саммита c Россией. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что ЕС изучит возможные форматы диалога с Россией.
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