Лидеры стран ЕС предложили подготовить новые санкции против России

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Лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России. Такое решение было принято в пятницу, 25 июня, после первого дня работы саммита стран союза, говорится в итоговом заявлении.

"Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза", – говорится в документе.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного саммита c Россией. В то же время в итоговом заявлении сказано, что возможные форматы диалога с РФ будут изучены.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон данную инициативу поддержал. Это предложение было озвучено в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией.