В ЕС заявили о необходимости создания механизмов для реакции на "провокации" России

Фото: Pool Photo via AP/AP Photo/Annegret Hilse

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила ЕС создать специальные механизмы, которые позволили бы единовременно реагировать на "провокации" со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

"События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого не достаточно, если мы на многочисленные российские провокации реагируем нескоординированно", – пояснила она.

По мнению канцлера, страны – участницы ЕС должны отвечать на российскую активность и искать прямой контакт с президентом РФ.

Кроме того, Меркель напомнила о недавней встрече американского и российского лидеров в Женеве, отметив, что ЕС также необходимо создать новые форматы для диалога с Россией.

"Мы должны создать повестку общих стратегических интересов, например в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии", – уточнила канцлер.

Ранее Германия и Франция выступили за разработку новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией. Поводом для такой риторики стало стремление развивать дискуссию с Москвой после российско-американского саммита.

В Берлине прошедшие переговоры назвали образцовыми в контексте восстановления отношений с Россией.