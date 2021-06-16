Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России, сообщает "Газета.ру".

Дипломат напомнила о стратегии, подготовленной главой внешнеполитической службы Европейского союза Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24–25 июня. По ее словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.

"У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием", – сказала Захарова.

Накануне Боррель рассказал о новой внешнеполитической стратегии Европейского союза в отношениях с Россией. Он повторил слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.

30 апреля Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.

