Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России, сообщает "Газета.ру".
Дипломат напомнила о стратегии, подготовленной главой внешнеполитической службы Европейского союза Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24–25 июня. По ее словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.
"У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием", – сказала Захарова.
Накануне Боррель рассказал о новой внешнеполитической стратегии Европейского союза в отношениях с Россией. Он повторил слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.
30 апреля Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр и другие специалисты.
В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.
В МИД РФ заявили, что режим санкций против России останется навсегда
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